Sapiens: il clima e le migrazioni

Un gruppo internazionale di ricercatori ha pubblicato su Communications Earth & Environment una ricostruzione del clima degli ultimi 200.000 anni per l'area che attualmente è occupata in gran parte dall'Etiopia. Sono quindi disponibili dati molto dettagliati sul clima per il periodo in cui i primi Homo sapiens decisero di farsi strada dall'Africa all'Asia e all'Europa. Frank Schaebitz (Università di Colonia, Germania) e colleghi hanno determinato gli intervalli temporali delle variazioni climatiche grazie al carotaggio di sedimenti lacustri che si depositarono nel bacino del lago di Chew Bahir, nel sud dell'Etiopia, dove sono stati rinvenuti numerosi fossili di sapiens.



La risoluzione temporale dei campioni è molto elevata, tanto da raggiungere i 10 anni: significa che è stato possibile definire i cambiamenti del clima per intervalli di un decennio. La ricchezza dei dati ha messo in luce che nelle pianure dell'Africa orientale da 200.000 a 125.000 anni fa il clima era relativamente umido, con acqua a sufficienza e abbondanti risorse alimentari - vegetali e animali. Da 125.000 a 60.000 anni or sono il clima divenne gradualmente più secco, per diventare particolarmente arido tra i 60.000 e i 14.000 anni fa.