Scoperta del Dna: Rosalind Franklin fu davvero vittima di un furto scientifico?

Nessun furto di dati, dunque, ma questo non rende meno grave la versione dei fatti riferita da Watson, che non riconosceva a Rosalind Franklin non solo i meriti scientifici, ma nemmeno il libero arbitrio nel disporre come voleva delle sue deduzioni.

Non vittima, ma coautrice. A 70 anni dalla proposta del modello della doppia elica su Nature di Watson e Crick , una coppia di storici della scienza si dice convinta che Rosalind Franklin avesse condiviso volutamente le sue intuizioni con i colleghi poi insigniti del Nobel, e che anzi i suoi appunti siano stati essenziali per confermare le ipotesi del duo di scienziati: andrebbe pertanto considerata partecipe della scoperta in egual misura rispetto a Watson e Crick, che mai gliene diedero credito.

Nel racconto emerge la figura di una brillante scienziata che fece la fatica di ottenere le immagini più nitide del Dna sfruttando la tecnica della cristallografia ai raggi X , ma che non fu in grado di dedurre dai suoi stessi dati le caratteristiche salienti della struttura della molecola. L'idea che è passata è quella di Franklin rimasta per mesi davanti a una foto iconica della molecola di Dna - la cosiddetta Foto 51 - senza capirne il significato, che però Watson seppe intuire con una sola occhiata, arrivando a pubblicarne "la soluzione" prima della collega.

Le due prove, scrivono Cobb e Comfort su Nature , dimostrano che la scienziata sapeva che Watson e Crick avevano accesso ai suoi dati e che non doveva avere nulla in contrario, perché lei e Maurice Wilkins, biologo molecolare insignito del Nobel insieme a Watson e Crick, stavano lavorando tutti sulla struttura degli acidi nucleici in parallelo.

Un normale scambio di dati. Matthew Cobb, zoologo e storico dell'Università di Manchester che sta scrivendo una biografia di Francis Crick, e Nathaniel Comfort, storico della medicina alla Johns Hopkins University, che ne sta scrivendo una di James Watson, hanno consultato, per i loro lavori, alcuni documenti finora ignorati negli archivi di Rosalind Franklin al Churchill College di Cambridge, e li hanno usati per ricostruire il suo flusso di lavoro.

Watson e Crick, colleghi all'Università di Cambridge (Regno Unito) erano impegnati per lo più a ricostruire modelli della molecola, mentre Franklin e Willkins, nel vicino King's College di Londra, stavano affrontando la questione dal punto di vista sperimentale, usando i raggi X per ricavare immagini del Dna.

Quattro scienziati. Nei primi Anni '50 era ormai chiaro che il Dna si trovava in ogni cellula indagata, ma la sua struttura precisa e la sua funzione non erano ancora state comprese.

Cobb e Comfort hanno potuto visionare una lettera scritta nel gennaio 1953 con la quale una certa Pauline Cowan, scienziata del King's College, invitava Crick a un seminario tenuto da Franklin e dal suo dottorando Raymond Gosling (autore della Foto 51). Nella lettera, Cowan scrive che Perutz era già probabilmente a conoscenza di più cose di quelle che si sarebbero dette nella presentazione e che quindi avrebbe potuto non essere conveniente per Crick partecipare.

Nessun problema. Più importante della Foto 51 è una pagina in cui Franklin descrive il suo lavoro all'interno di un rapporto per il Medical Research Council (MRC). Questi appunti di Franklin considerati cruciali perché confermano il modello della doppia elica del Dna, furono passati a Francis Crick dal suo supervisore a Cambridge, Max Perutz.

Il torto? Doveva ancora avvenire. I due storici hanno inoltre trovato una bozza di un articolo mai pubblicato per il magazine statunitense Time sulla scoperta della struttura della doppia elica, in cui le ricerche non venivano descritte come "una gara" ma come il frutto del lavoro di due team (Watson-Crick e Franklin-Wilkins) che procedevano in contemporanea e che occasionalmente si confrontavano.

In effetti anche altri indizi fanno pensare che Rosalind Franklin non si sentisse oltraggiata. La scienziata rimase per tutta la sua breve vita, terminata nel 1958 e a soli 37 anni per un tumore, in buoni rapporti con Crick e la moglie, che frequentava anche fuori dal lavoro.