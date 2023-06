Parla Robert Ballard, l’esploratore che ha scoperto il relitto del Titanic

Ora diverse società stanno costruendo batiscafi per esplorare le profondità marine. Come la Triton Submarines, che ha già realizzato un veicolo, testato alle Isole Bahamas, in grado di scendere a oltre 1.000 metri di profondità. È il modello per un vascello adatto alle profondità estreme, il Triton 36000/3, nella foto, ancora in fase di progettazione.

Il design è centrato su una sfera in vetro ultra-resistente dello spessore di 15 centimetri, pensata per offrire visibilità agli occupanti e sopportare grandi pressioni.

In due ore dovrebbe essere in grado di raggiungere il fondo della Fossa delle Marianne e può rimanere in immersione a lungo.



Equipaggio e turisti

A bordo possono prendere posto tre persone: due piloti e uno scienziato… o un turista. Infatti, l’obiettivo è rendere possibili i viaggi “abissali”.

Come spiega Bruce Jones, responsabile della società, «migliaia di persone hanno scalato l’Everest, molte sono in fila per un volo di pochi minuti oltre l’atmosfera terrestre. Sono sicuro che vi siano altrettanti uomini avventurosi pronti a scendere nel punto più profondo degli oceani, pagando 250.000 $ (circa 190.000 €) per un posto». Per Jones, il sommergibile sarà pronto in un paio di anni.