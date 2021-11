Il ghiacciaio mostrava i segni del suo declino già dal 1998, quando faceva registrare una superficie non superiore al 7 per cento rispetto a quella del 1940. Poi dal 2009 è scomparso del tutto.

C'era una volta, a Chacaltaya, in Bolivia, a soli 30 chilometri dalla capitale La Paz, la stazione sciistica più alta del mondo, a 5.399 metri sul livello del mare. Oggi quella meta frequentatissima dagli appassionati di sport invernali nelle Ande boliviane si è trasformata in una fatiscente reliquia del cambiamento climatico.

Non è un caso isolato: negli ultimi 50 anni la Bolivia ha infatti perso circa la metà dei suoi ghiacciai e gli esperti dicono che le cose peggioreranno man mano che il riscaldamento globale continuerà. Secondo l'Atlante dei ghiacciai e delle acque andine , pubblicato nel 2018 dall'UNESCO e dalla fondazione norvegese GRID-Arendal, "il riscaldamento previsto provocherà in Bolivia la perdita del 95 per cento del permafrost entro il 2050".

Alla fine degli anni '90 insieme ad altri ricercatori aveva misurato la parte più spessa del ghiacciaio Chacaltaya, registrando uno spessore di 15 metri. E tenendo conto delle condizioni climatiche del momento, aveva stimato in 15 anni il tempo entro il quale il ghiacciaio stesso sarebbe scomparso. Invece il processo è stato persino più rapido. I ghiacciai sono alimentati dall'accumulo di neve, ma «la temperatura del pianeta qui è salita al punto che la poca neve che cade se ne va via velocemente», ha sottolineato Ramirez.

Problemi non solo per lo sci. Secondo alcune previsioni, la temperatura nelle Ande potrebbe aumentare da due a cinque gradi Celsius entro la fine del 21° secolo. Sottolinea Ramirez: «Dobbiamo intraprendere un'azione urgente tra tutti i Paesi per rallentare la crescita della temperatura del pianeta, altrimenti sarà la fine di tutti i ghiacciai boliviani».

Il problema della scomparsa dei ghiacciai boliviani non riguarda certo i soli appassionati di sci, ma ha ricadute ben più gravi: per esempio, sta avendo un impatto non indifferente sull'approvvigionamento idrico di milioni di boliviani.