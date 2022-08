Quella che oggi è una pianura arida e polverosa, un tempo potrebbe essere stata un'oasi che serviva come terreno fertile per i primi coloni americani.

Ma il ritrovamento più importante riguarda le (piccole) impronte umane trovate impresse nel terreno. Dall'esame delle orme, si è dedotto che le impronte sono di adulti accompagnati da bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Si tratta di persone che probabilmente camminavano in acque poco profonde, dove la sabbia riempiva le orme man mano che queste venivano impresse, come accade quando si cammina in spiaggia. Solo che sotto la sabbia doveva esserci uno strato di fango che ha conservato le impronte intatte dopo il riempimento.

Le date. Come e quando queste persone erano arrivate per la prima volta in America? Il punto è oggetto di discussione. Per molto tempo si è ipotizzato che i primi abitanti delle Americhe fossero un gruppo noto come popolo (o cultura) Clovis che si stabilì nel continente circa 15.000-13.000 anni fa