Il cervello è il più complesso e misterioso organo che abbiamo e, per questo, il suo studio continua a darci nuove informazioni fondamentali per scoprire come cresce e funziona. L'ultimo importante studio è stato fatto da un team di ricercatori del Karolinska Institute (Svezia) - insieme ad altri scienziati di vari centri di ricerca nel mondo - che hanno mappato per la prima volta tutti tipi di cellule presenti nel cervello umano. Da questa nuova mappa è emerso che le cellule cerebrali umane sono più di 3.000, un numero molto più grande di quello atteso. I neuroni, infatti, non sono tutti uguali, e gli scienziati hanno cercato, per ciascuna tipologia, quali funzioni esplicassero, caratterizzando le proteine (e dunque i geni attivi in ciascun tipo di cellula).