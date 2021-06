Quando sono arrivati i primi uomini nelle Americhe?

Quando i primi uomini sono arrivati nelle Americhe? Se vogliamo rimanere fedeli ai libri di storia ciò accadde tra 20.000 e 13.000 anni fa. Eppure sono tante le scoperte che in questi anni hanno dato corpo a nuove ipotesi, anticipando le prime migrazioni, anche se nessuna è risultata convincente fino in fondo. Per esempio, uno studio pubblicato nel 2017 ipotizzava che l'uomo arrivò in nord America addirittura 130.000 anni fa; altre ricerche, negli anni successivi, riproposero invece tempi più vicini a noi - ma comunque precedenti al periodo considerato dalla storia ufficiale, ritenuto sempre il più realistico.



Ossa di coniglio. Recentemente, una scoperta del tutto inaspettata suggerisce che i primi esseri umani potrebbero essere arrivati ​​in nord America più di 30.000 anni fa, ossia quasi 20.000 anni prima di ciò che afferma la storiografia: lo studio è pubblicato su Latin American Antiquity. «Stavamo studiando le origini dell'agricoltura nella valle di Tehuacan, in Messico», racconta uno dei ricercatori, Andrew Somerville (Iowa State University, USA): «e volevamo stabilire una data per la prima occupazione umana della grotta di Coxcatlan, che si trova nella valle.»

Lo studio ha preso avvio dall'analisi al radiocarbonio di ossa di coniglio e cervo che erano state rinvenute nella grotta di Coxcatlan negli anni '60. Ma i risultati di quel lavoro di datazione hanno improvvisamente cambiato le carte in tavola e portato Somerville e i suoi colleghi in un territorio del tutto nuovo: i campioni di ossa avevano infatti rivelato che quegli animali vennero uccisi tra 33.448 e 28.279 anni fa.



Dagli studi precedenti è certo che quegli animali vennero portati nella grotta da uomini, perché difficilmente sarebbero potuti finire là dentro in così gran numero e morirvi senza motivo apparente - e non ci sono segni della presenza di animali predatori. Gli stessi ricercatori vogliono però avere la certezza assoluta che, insieme a conigli e cervi, la grotta fosse abitata anche da uomini: la conferma potrà arrivare solo da eventuali segni di taglio sui campioni ossei - che indicherebbero che gli animali furono macellati con strumenti di pietra maneggiati da mani umane - o anche da impronte termiche lasciate da fuochi di cottura.

Ci sono, infine, i reperti lapidei: «Dobbiamo determinare se i reperti in pietra trovati nella grotta siano di fabbricazione umana oppure sono semplici pietre scheggiate», afferma Somerville: «se riuscissimo a trovare prove evidenti dell'origine umana di tali strumenti, non ci sarebbero più dubbi che insieme agli animali vi fossero anche degli uomini».



Costeggiando il Pacifico. Se la scoperta è stata inaspettata e potrebbe riscrivere realmente i libri di storia, va detto che il lavoro per rintracciare altre ossa da analizzare è stato più complesso del previsto. I vari reperti del lavoro degli anni '60 erano infatti poi stati distribuiti a diversi musei e laboratori in Messico e negli Stati Uniti, e non era chiaro dove fossero finite le ossa degli animali: dopo quasi un anno di ricerche parte delle ossa sono state localizzate in un laboratorio di Città del Messico.



A quel punto Somerville ha ottenuto il permesso dal governo messicano di prelevare piccoli campioni - 1,5 centimetri di lunghezza per 0,5 di larghezza - da 17 reperti, appartenenti a otto conigli e nove cervi, per la datazione al radiocarbonio.