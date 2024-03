Ci siamo, il 20 marzo è il giorno dell'equinozio di primavera 2024, il momento che segna l'inizio della primavera nell'emisfero settentrionale del Pianeta e dell'autunno in quello meridionale.

Cosa succede precisamente nell'equinozio di primavera? In quel momento il Sole attraversa uno dei due punti, nella sfera celeste, in cui l'eclittica e l'equatore celeste si intersecano: il cosiddetto punto vernale o equinozio di primavera (l'altro corrisponde all'equinozio d'autunno). Il Sole appare perfettamente allo zenit a mezzogiorno per un osservatore posto all'equatore, e la durata del dì sarà pari a quella della notte: 12 ore esatte.

Verso il caldo. Oggi e domani il terminatore o zona crepuscolare, la linea immaginaria che divide la zona d'ombra da quella illuminata del nostro pianeta, collegherà esattamente i due poli terrestri e apparirà verticale.



Da qui a settembre, andrà inclinandosi progressivamente regalando luce e calore solare all'emisfero settentrionale (il nostro) a scapito di quello meridionale: per noi, vorrà dire l'inizio della bella stagione, il susseguirsi di primavera ed estate (qui un video che illustra il fenomeno in 12 secondi).

7 FOTO Fotogallery Equinozio di primavera in 6 luminose curiosità VAI ALLA GALLERY

Fotogallery Equinozio di primavera in 6 luminose curiosità Cosa accade con l'equinozio di primavera? Il Sole attraversa - passando dall’emisfero australe a quello boreale - l'equatore celeste toccando il cosiddetto punto vernale: ovvero l’intersezione tra l’ eclittica e l’equatore celeste. Questo momento non è fisso sul calendario, ma cambia perché ovviamente il calendario non riesce a misurare con perfezione il moto della Terra attorno al Sole (per questo ci sono gli anni bisestili). Fino al 2102 l’equinozio di primavera sarà sempre il 20 o qualche volta il 19. Il 21 marzo, invece, è la data ufficiale e convenzionale con cui inizia la primavera. Foto: © Shutterstock Che cosa vuol dire equinozio? La parola equinozio deriva dal latino æquinoctium, ovvero “notte uguale”. Dopo l’equinozio di primavera il dì – cioè quella parte del giorno in cui c’è luce – continua ad allungarsi ogni giorno fino al solstizio d’estate: a quel punto le ore di luce cominciano a diminuire, tornando pari a quelle di buio nell’equinozio d’autunno, e ricominciando ad aumentare solo con il solstizio d’inverno. Estate e inverno iniziano nei giorni di solstizio, in cui le ore di luce sono rispettivamente al loro massimo o al loro minimo. Tutto l'opposto ovviamente nell'emisfero australe. Ma davvero oggi notte e dì hanno la stessa durata? Pensare all'equinozio come a una giornata in cui la durata della notte e quella del giorno siano esattamente identici è una grande semplificazione. Sarebbe così nel caso in cui la luce del Sole sparisse dal cielo una volta che esso sia calato dietro l’orizzonte, e quindi se la Terra non avesse un’atmosfera e non esistesse il crepuscolo. In tal caso in effetti il Sole sparirebbe e apparirebbe, passando la metà del tempo al di sopra e l’altra metà al di sotto dell’orizzonte. La luce del Sole viaggia in linea retta nello spazio, ma quando attraversa l’atmosfera terrestre la sua traiettoria viene incurvata a causa del fenomeno della rifrazione. Foto: © Flickr, Kelly Delay Adv Alba e tramonto sincronizzati. Nel giorno dell'equinozio (e solo in quei due) il Sole sorge esattamente a Est e tramonta esattamente a Ovest. E questo vale per tutte le località del mondo. Più ci inoltriamo verso il solstizio di Giugno più il Sole progressivamente si sposterà verso Nord-Ovest al tramonto e verso Nord-Est all'alba (il percorso sarà dunque più lungo regalandoci più ore di luce). La primavera si accorcia di circa 30 secondi l'anno. Tenetevi forte, non tanto per la notizia, quanto per la spiegazione, un po' complicata. È innegabile che la primavera duri dai 30 ai 60 secondi in meno ogni anno. È un fenomeno noto, che dipende dal moto della Terra intorno al Sole. L'orientamento dell'asse di rotazione della Terra (da cui dipende l'avvicendarsi delle stagioni) non è costante nel tempo, ma cambia in modo lento e continuo descrivendo un doppio cono, con un movimento simile a quello che osserviamo in una trottola. Questo moto di precessione è conosciuto anche come precessione degli equinozi. L'asse di rotazione della Terra compie un giro completo ogni 25.800 anni circa e questo produce una serie di cambiamenti, fra i quali che la Terra arriva al solstizio d'estate ogni anno leggermente in anticipo e quindi la primavera si accorcia. Le stagioni extraterrestri nel Sistema Solare. Sul nostro pianeta è tempo di primavera, ma che tempo fa sugli altri corpi celesti del nostro "fazzoletto" di Universo? Le stagioni, come ormai vi è noto, dipendono dall'inclinazione dell'asse dei pianeti. Più è inclinato, più le stagioni sono evidenti. Venere e Giove hanno cambiamenti stagionali limitati (il loro asse è inclinato pochissimo). Marte ha invece condizioni stagionali più analoghe a quelle a cui siamo abituati. Lo stesso vale per Saturno, Nettuno e Titano. A Urano spetta forse il primato delle stagioni più "estreme": mentre gli altri pianeti hanno un asse di rotazione quasi perpendicolare al piano orbitale, quello di Urano è quasi parallelo (98°). Mercurio, invece ha un'inclinazione dell'asse particolarmente nulla, ma la sua orbita eccentrica determina delle simili stagioni, uguali in ogni emisfero. Adv Una leggera discrepanza. A scuola abbiamo imparato che la primavera inizia tradizionalmente il 21 marzo. Perché allora capita da anni il 20? La "colpa" - se così si può chiamare - è da ricercare nel calendario gregoriano attualmente in uso. Un sistema imperfetto perché non rappresenta esattamente l'anno siderale, ossia il periodo orbitale della Terra intorno al Sole, che è pari a 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 10 secondi. Il calendario gregoriano si basa sull'anno tropico o solare di 365 giorni: contempla cioè circa un quarto di giorno in meno di quello che serve alla Terra per completare la propria rivoluzione intorno al Sole. Questo fa sì che ogni anno l'equinozio cada 6 ore più tardi, finché non interviene - ogni 4 anni, come quest'anno - l'anno bisestile, con un giorno "extra" che serve a riportare indietro" la sincronizzazione tra anno anno siderale e calendario. Foto: © Antonio Cinotti, Flickr Approfondimenti 20 FOTO Natura Tutti i colori della primavera Salute 10 falsi miti sulle allergie stagionali Animali Troppo caldo, e il letargo finisce in anticipo Scienze Primavera: ogni anno più corta di 30 secondi Animali Che cosa sveglia gli animali dal letargo? Scienze L'equinozio di primavera 2020 Scienze Equinozio di primavera 2018: perché il 20 marzo? Scienze 23 settembre: inizia l'autunno 2023 00:13 Spazio Inizia la primavera: ecco cos'è l'equinozio

Una leggera discrepanza. Tra i banchi di scuola abbiamo imparato che la primavera inizia tradizionalmente il 21 marzo. Perché allora ne stiamo parlando in anticipo? Non ci sono errori, l'equinozio cade proprio il 20 marzo. La "colpa" - se così si può chiamare - è da ricercare nel calendario gregoriano attualmente in uso in gran parte del mondo. Un sistema imperfetto perché non rappresenta esattamente l'anno siderale, ossia il periodo orbitale della Terra intorno al Sole, che è pari a 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 10 secondi.



Il calendario gregoriano si basa sull'anno tropico o solare di 365 giorni: contempla cioè circa un quarto di giorno in meno di quello che serve alla Terra per completare la propria rivoluzione intorno al Sole. Questo fa sì che ogni anno l'equinozio cada 6 ore più tardi, finché non interviene - ogni 4 anni, come quest'anno - l'anno bisestile, con un giorno "extra" a febbraio che serve a "riportare indietro" la sincronizzazione tra anno anno siderale e calendario gregoriano.

20 FOTO Fotogallery Tutti i colori della primavera VAI ALLA GALLERY

L'uomo e i calendari: una relazione complicata

Nonostante questa necessità di correzione, il calendario gregoriano è quello che, storicamente, funziona meglio. Il primo a tentare una sistematizzazione simile a quella attuale fu, nel 46 a.C., Giulio Cesare, che incaricò l'astronomo Sosigene di Alessandria di rimettere in pari le date rispetto alle stagioni (l'equinozio primaverile cadeva, tanto per capirci, all'inizio dell'inverno). Si stabilì che il 46 a. C. avesse 445 giorni; il caos precedente era tale che quello fu detto ultimus annus confusionis. Sisogene definì un anno di 365 giorni, con un anno bisestile ogni 4: era il calendario giuliano.



Sotto Augusto furono apportate piccole modifiche: il 5° mese fu dedicato a Giulio Cesare (iulius, luglio) e il 6° Augusto lo dedicò a se stesso (augustus, agosto). L'anno iniziava a marzo: settembre, ottobre, novembre e dicembre sono così chiamati perché erano il 7°, l'8°, il 9° e il 10° mese dell'anno latino.



Il calendario giuliano fu riformato da papa Gregorio XIII (calendario gregoriano): dato che un anno solare effettivo dura 365 giorni + 5 ore e 48', nei secoli questo scarto aveva fatto cadere l'equinozio primaverile l'11 marzo, con un anticipo di 10 giorni. Per andare in pari fu presa una misura drastica: la gente si coricò la sera del 4 ottobre del 1582 e si risvegliò… il 15 ottobre.



Per raffinare la durata media dell'anno, poi, furono soppressi i bisestili degli anni centenari non multipli di 400 (il 2000 è stato bisestile, ma il 2100, il 2200 e il 2300 no).

15 FOTO Fotogallery Un tuffo nel colore: in India per la festa di Holi VAI ALLA GALLERY