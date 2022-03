Croce, martello e dinosauri

Si può essere sacerdoti, credere in Dio e allo stesso tempo nell'evoluzionismo, aggiungendo all'evangelizzazione l'interesse per il mondo primordiale dei dinosauri? Giuseppe Leonardi è un prete dell'Istituto Cavanis, paleontologo, già missionario in Brasile e in Congo, che ha scoperto migliaia di orme di dinosauri in cinque continenti. Una laurea in scienze naturali conseguita a Roma, biblista, incarichi e pubblicazioni per vari musei e università, come mai si è specializzato nelle orme fossili? «Le tracce dei dinosauri permettono di ricostruire le loro azioni in vita oltre che risalire alle varie forme esistite» spiega Leonardi a Focus.it.

Solo nello Stato brasiliano del Paraiba, nei bacini del Rio do Peixe, in un paesaggio arido, punteggiato dai cactus e dalle acacie, il tipico sertão del Brasile del nord-est, il prete paleontologo ha trovato le impronte di 550 dinosauri. In 45 anni di ricerche, con 34 spedizioni sul campo, in quei bacini geologici ha raccolto una grande mole di dati, ora pubblicati in un libro, Dinosaur tracks from Brazil, per la prestigiosa Indiana University Press, assieme a Ismar de Souza Carvalho, dell'Università Federale di Rio di Janeiro. Un volume destinato a essere un punto di riferimento, perché le orme rivelano molte cose sui dinosauri.

Tanti e diversi. In primo luogo, come per le tracce di un lupo o di un cinghiale, di una giraffa o di un elefante, le orme indicano le specie che le hanno lasciate. «Nel bacini del Rio do Peixe, che risalgono a circa 140 milioni di anni fa, nel Cretaceo inferiore, abbiamo visto dalle orme che i dinosauri avevano un altissimo indice di diversità, cioè erano presenti con una grande varietà di forme in uno spazio relativamente circoscritto, un po' come i mammiferi o gli uccelli di oggi in un'area tropicale», spiega Leonardi.