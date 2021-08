Secondo quanto dichiarato dall'imprenditrice in una intervista a Phys.org , l'impasto della pizza arricchito con farina di grilli, oltre che più equilibrato dal punto di vista nutrizionale grazie all'importante apporto proteico, è anche più gustoso e saporito. Ma non finisce qui, ci sono pure gli snack: dai falafel con farina di cavallette alle barrette ricavate dai vermi polverizzati e aromatizzate alla cannella.

Tra questi Tiziana di Costanzo , italiana di origine e co-fondatrice di Horizon Insects , start-up londinese attiva nell'allevamento di insetti commestibili: la sua casa del West End è in parte adibita a fattoria urbana, dove alleva grilli e cavallette destinati all'alimentazione umana, e in parte a scuola di cucina, dove insegna a utilizzare questi insoliti ingredienti per grandi classici come la pizza o la pasta.

Coi grilli nella pizza. Gli insetti sembrano insomma essere sulla buona strada per diventare, anche in occidente, un'alternativa sostenibile ad hamburger e salamelle. C'è però chi brucia i tempi e già oggi utilizza le farine a base di insetti per una rivisitazione in chiave creativa dei piatti della tradizione.

Allevare grilli, vermi e cavallette costa il giusto, richiede poche risorse (in termini di acqua e terreno) e non comporta le rilevanti emissioni di metano e CO2 prodotte dall'allevamento tradizionale.

Gli insetti, ne abbiamo parlato diverse volte anche su Focus , nel giro di qualche anno potrebbero diventare una rilevante fonte di proteine, sia per noi umani sia per gli animali.

Per il nostro organismo il cibo spazzatura è come un'infezione

Scienza Per il nostro organismo il cibo spazzatura è come un'infezione

Un mercato in crescita. State storcendo il naso? Vi conviene farvene una ragione. Secondo le stime dell'Unione Europea l'allevamento di insetti a uso alimentare è destinato a crescere dalle 500 tonnellate annue attuali a oltre 260.000 nel 2030. E secondo la banca d'investimento Barclay's, nello stesso periodo il valore del mercato è destinato a crescere da 1 fino a 8 miliardi di dollari l'anno.

Per gli amanti della cucina tradizionale la buona notizia è che gran parte di questa produzione verrà utilizzata per l'alimentazione degli animali. Le farine e gli olii a base di insetti vengono infatti già impiegati per esempio nell'allevamento dei pesci e in Europa saranno autorizzate per l'alimentazione dei polli, probabilmente entro la fine di quest'anno. Come dire: indirettamente le stiamo consumando anche noi.

Dalla parte del consumatore. Secondo le ricerche, gli insetti vengono regolarmente consumati in 130 paesi del mondo, ma negli altri? Si riusciranno mai a vincere le resistenze dei consumatori? Il fattore culturale giocherà un ruolo fondamentale nell'affermazione di questo mercato e sarà difficilissimo da scardinare. «Dal punto di vista sanitario gli insetti sono un alimento sicuro: l'unico rischio è quello derivante dalle allergie in soggetti predisposti, esattamente come per i crostacei e per tutti gli altri alimenti», spiega Arnold van Huis, entomologo presso la Wageningen University, in Olanda.

Beverone alle cavallette. Ma davvero dovremo fare i conti con questa nuovo tipo di alimentazione? Gli imprenditori stessi non ci credono più di tanto: il grillo insomma non è destinato a sostituire a breve la fiorentina, ma si affermerà in ben definite nicchie di mercato. Per esempio nell'alimentazione e nell'integrazione sportiva, tipicamente ricca di proteine nobili.

Nel frattempo una delle più grandi fattorie verticali per l'allevamento di insetti sta per nascere appena fuori da Parigi: si tratta di una grande struttura all'interno della quale vengono impilati i box di plastica che ospitano gli insetti. L'impianto, del costo complessivo di oltre 150 milioni di euro, è stato interamente finanziato da privati e produrrà oltre 100.000 tonnellate l'anno di insetti ad uso alimentare.