Tremila anni fa gli squali erano un pericolo mortale per gli uomini, soprattutto per i pescatori che dovevano immergersi per catturare crostacei. Lo testimoniano i resti di quella che, a oggi, risulta essere la più antica vittima di uno squalo mai trovata: si tratta di uno scheletro rinvenuto all'inizio del XX secolo nel sito archeologico chiamato Tsukumo Shell, nei pressi del Mare interno di Seto, nell'arcipelago giapponese.

© White et al., J. Archaeol. Sci. Rep., 2021/JAW, courtesy of Kyoto University

Al centro, lo schema dello scheletro con le ferite individuate. Attorno, in evidenza, le ossa che presentano i tagli prodotti dai denti dello squalo. © White et al., J. Archaeol. Sci. Rep., 2021/JAW, courtesy of Kyoto University

Per esclusione. Di recente le ossa sono state nuovamente analizzate dagli archeologi Alyssa White e Rick Schulting dell'Università di Oxford nel Regno Unito, nel corso di una ricerca sul tema della violenza nel Giappone preistorico.

Gli studiosi si sono detti sconcertati dalle numerose ferite, profonde e seghettate, inferte soprattutto su braccia, gambe, torace e addome. Andando per esclusione, i ricercatori hanno scartato l'ipotesi che potesse trattarsi dell'opera di animali predatori terrestri o un'aggressione per mano umana: le lesioni sulle ossa dell'uomo, conosciuto come Tsukumo n. 24, avevano infatti spigoli vivi e curvi, caratteristiche che le rendeva incompatibili con gli strumenti in pietra in uso all'epoca.

La soluzione è arrivata quando gli archeologi hanno pensato di rivolgersi al biologo marino George Burgess del Florida Museum of Natural History per mostrargli le ferite. Secondo Burgess si trattava di ferite inferte proprio da squali: «È abbastanza probabile che quell'uomo sia andato a pescare in mare con altri compagni e, una volta attaccato dallo squalo, abbia subito una violentissima colluttazione, dopo la quale fu prontamente recuperato.