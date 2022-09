Fateci caso: la cottura delle uova è scientificamente interessante. Per esempio: abbiamo spiegato il fenomeno fisico per il quale l'albume trasparente e gelatinoso diventa bianco e compatto. Altra curiosità: perché quando le uova diventano sode non hanno più il tuorlo al centro dell'albume come quando sono crude?

Per il principio di Archimede: un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari alla forza-peso del volume di liquido spostato. Dunque, poiché il tuorlo d'uovo (composto per il 55% da acqua, il 27% da grassi e il 15% da proteine) è più denso dell'albume (87% di acqua e 11% di proteine), galleggia in esso, e durante la cottura viene aspirato verso l'alto in base al principio di Archimede.