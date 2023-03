Perché le merendine ci piacciono così tanto?

Che le merendine confezionate non siano il cibo più sano del mondo lo sanno tutti. Eppure in pochi riescono a rinunciarvi: come mai? La spiegazione ha due fondamenti, uno di tipo biologico e l'altro di tipo neuronale. Secondo Emanuele Arielli, docente dell'Iuav di Venezia e autore di Farsi piacere. La costruzione del gusto (Raffaello Cortina), l'uomo fin dalla Preistoria ha avuto una predisposizione a mangiare cibi zuccherati e grassi, che gli hanno garantito la sopravvivenza in condizioni avverse. Questo però spiega solo in parte l'irresistibile attrazione per le famigerate merendine.