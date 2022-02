Perché gli inuit non soffrono il freddo?

Per noi che ci infiliamo il piumino appena la temperatura scende, la vita degli inuit, popolazione indigena delle coste artiche dell'America, distribuita dalla Groenlandia sino all'Alaska, famosa nel mondo per le case di ghiaccio, gli igloo, la vita sembra una sfida impossibile: pur coperti con lana e pellicce, sopravvivono a temperature rigidissime che in inverno calano di parecchio sotto lo zero. Ci riescono grazie ad adattamenti genetici che hanno cambiato il loro metabolismo e pure il loro aspetto (il naso alto e stretto aiuta a scaldare l'aria in ingresso, la bassa statura è ideale per disperdere meno calore), e che verosimilmente sono una diretta eredità da un gruppo di ominidi vissuti fra 70.000 e 40.000 anni fa, gli uomini di Denisova.

Il DNA dei DENIsova. Come i loro contemporanei Neanderthal, con cui però non erano "imparentati", pare che i Denisova fossero particolarmente adattati ai climi freddi e una ricerca dell'Università di Copenhagen ha scoperto che parte del loro genoma è finito dritto nel DNA degli attuali inuit: confrontando il genoma di inuit groenlandesi moderni con i resti dei denisoviani e dei Neanderthal sono emerse similitudini molto evidenti con i primi, specialmente per i due geni TBX15 e WARS2.