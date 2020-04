Perché i capelli sembrano più scuri da bagnati?

l colore dei capelli, biondi, castani, neri o rossi, dipende come per qualsiasi altro oggetto dalla rifrazione della luce bianca che li colpisce, venendo assorbita per tutto lo spettro tranne che, appunto, per il colore (o la somma di colori) che ci restituisce il suo aspetto visivo. Ma quando ci facciamo una doccia, i capelli bagnati cambiano tinta e diventano più scuri.

SUPERFICIE LISCIA. Il motivo è che con l'acqua i capelli si ammassano tra loro e la loro superficie diventa più liscia, assorbendo quindi un quantitativo maggiore di luce, che essendo dunque riflessa in misura inferiore a quando sono asciutti, fa sembrare i capelli di una tonalità più scura. Fino a che, una volta evaporata tutta, i capelli asciutti ritornano a riflettere più luce e a tornare più chiari e luminosi.