Un pianto improvviso o delle manine che tendono verso mamma o papà per essere accolti in braccio. Con segnali come questi i genitori capiscono che i loro bimbi piccoli non amano affatto la vista o la compagnia di persone che non conoscono. Ma come è possibile che alcuni bambini di pochi mesi abbiano già paura degli estranei?

Volti e oggetti. Secondo uno studio guidato da Kalanit Grill-Spector della Stanford University, in California, e pubblicato su New Scientist, questa reazione è possibile perché i bambini molto piccoli sono in grado di identificare i volti delle persone prima di ogni altra cosa, come per esempio delle automobili o delle lettere dell'alfabeto. E a questa conclusione, i ricercatori sono giunti scoprendo che i bambini di soli quattro mesi producono un segnale cerebrale distinto quando vedono un'immagine del volto di qualcuno, e che questo segnale diventa più forte a partire dai sei mesi.