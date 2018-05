Che cos’è l’ozonosfera?

La funzione dell'ozonosfera: il 100% dei raggi UV-C (in rosso nell'illustrazione) è assorbito dall'atmosfera, insieme al 95% di UV-B (arancio), mentre passano quasi completamente gli UV-A (giallo). Gli ultravioletti nella banda "C" sono usati come metodo di sterilizzazione (lampade germicide). | Designua/Shutterstock