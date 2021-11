Quando l'arte iniziò per gioco

In un giorno lontano di un anno imprecisato, ma comunque compreso fra 169.000 e 226.000 anni fa, in Tibet, due bambini, probabilmente per gioco, lasciarono le impronte delle loro mani, e anche alcune di piedi, su una superficie di travertino ancora fresco. Finirono l'opera quando la composizione parve loro soddisfacente. Non potevano immaginare che in futuro avrebbero suscitato le attenzioni di archeologi impegnati a decifrare le tracce delle prime manifestazioni artistiche, gli autori di uno studio apparso su Science Bulletin , primi firmatari David Zhang (Guangzhou University, Cina) e Mattew Bennett ( Bournemouth University, UK), che assicurano: «L'azione dei due giovanissimi fu intenzionale, cioè non l'effetto di una normale attività pratica come correre, camminare, arrampicarsi, ma un atto creativo, anche se molto semplice, che sposta indietro di 180 mila anni le nostre conoscenze sull'origine dell'arte». Un'esagerazione?

Le orme di mani e piedi impresse intenzionalmente almeno 169.000 anni fa, in Tibet, da due bambini di 12 e 7 anni (età calcolata dalle misure dei reperti). Erano del genere Homo, probabilmente dei Denisova. Sopra, l'area di Quesang sul plateau tibetano e il terreno roccioso in cui sono state trovate le impronte interpretate come "artistiche". © Creative Commons / Science Bulletin

Fantasia in evoluzione. I due bambini impressero sull'altopiano tibetano, presso Quesang, 5 orme di piedi e 5 di mani su una superficie oggi di dura roccia, ma cha ai tempi appariva simile a cemento fresco. Dalle misure delle impronte, i due avevano dai 7 ai 12 anni. Quelle dei piedi appaiono più piccole in rapporto a quelle delle mani. Non erano bambini di Homo sapiens, ma di Neanderthal o di Denisova (specie nostre "sorelle", presenti in Eurasia prima dell'arrivo dei Sapiens dall'Africa, circa 100 mila anni fa). Le impronte vennero impresse con cura, evitando sovrapposizioni. Parlare in questo caso di origine dell'arte potrebbe sembrare semplicistico, se non fosse che le raffigurazioni di mani accompagnano o precedono tutte le pitture parietali preistoriche, che solitamente ritraevano animali, intesi anche come spiriti della natura, a partire da 40 mila anni fa.

Rappresentare mani era insomma un atto creativo universale nella preistoria, dal momento che questo genere di raffigurazioni s'incontrano ad opera dell'Homo sapiens dalle grotte di Chauvet, in Francia a far data da 37 mila anni fa, fino alle pitture parietali di Sulawesi, in Indonesia, che hanno 40 mila anni. Si ritrovano in Australia, per esempio nella regione di Kimberly, risalenti a 17 mila anni fa, fino alla Patagonia, nella Cueva de las Manos, prodotte 13 mila anni or sono. O nel massiccio di Gilf Kebir, nel Sahara egiziano, sempre in tempi preistorici.

Firme a cinque dita. Secondo le datazioni effettuate nel 2018 da Dirk Hoffmann, del Max Planck Institute, nelle grotte vicino a Santillana de la Mar, nel nord della Spagna, alcuni negativi di mani sarebbero stati realizzati da Neanderthal 64 mila anni fa, quindi i più antichi in Europa. In quasi tutti i casi sparsi per il mondo, le mani sono raffigurate in positivo, cioè colorando con ocra rossa l'interno della mano, per poi usarla come stampo sulla roccia, o in negativo, mettendo la mano sulla parete e soffiandoci sopra polvere colorata (ancora ocra o cenere) in modo da lasciarne i contorni sulla roccia. Se le rappresentazioni di mani, magari iniziate per gioco, furono il primo atto artistico (o uno dei primi) quale significato simbolico assunsero?