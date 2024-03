Perché la musica “live” ci emoziona di più?

La musica emoziona, questo è un dato di fatto. Il brano giusto è capace di toccare le corde più profonde della nostra anima, sia che lo si ascolti in macchina o nella propria stanza, sia che lo si condivida con migliaia di persone a un concerto. Eppure, nel secondo caso, avviene più facilmente e la scienza è in grado di spiegarci il perché. Dipende, in sintesi, dal funzionamento dall'amigdala sinistra, l'area del cervello deputata a elaborare le emozioni.

Il test musicale. Ad approfondire la questione è stato il team guidato da Sascha Frühholz dell'Università di Zurigo, in Svizzera, che ha sottoposto 27 persone non esperte di musica a un esperimento. Gli studiosi hanno elaborato dodici brani della durata di 30 secondi ciascuno. Metà di questi, composti con accordi minori (meno armoniosi e più lenti) avevano l'obiettivo di trasmettere stati d'animo negativi, mentre gli altri sei sono stati scritti per esaltare le emozioni positive. I brevi componimenti sono stati fatti ascoltare ai partecipanti in ordine sparso tramite un altoparlante, venendo intervallati da mezzo minuto di silenzio. In questo modo, gli ascoltatori – sdraiati all'interno di uno scanner MRI – non sapevano se stessero udendo una registrazione o se il pezzo fosse eseguito in tempo reale.

Il punto è che la musica dal vivo può adattarsi all'ascoltatore, mentre quella registrata è sempre la stessa. Per questo motivo, è stato detto al pianista incaricato di eseguire i brani adattando il volume e la velocità del pezzo in base all'attività cerebrale dell'ascoltatore, rilevata in tempo reale dallo scanner. In pratica, se un partecipante mostrava poca attività in risposta a un brano positivo, il pianista poteva scegliere di variare la sua performance al fine di renderla più coinvolgente. Con questo esperimento, i ricercatori hanno scoperto che la musica "live", più fluida e dinamica, portava a un aumento dell'attività cerebrale nell'amigdala ben maggiore rispetto a quello provocato dalle registrazioni. Dinamicità e staticità. Sebbene lo studio abbia fornito risposte conclusive, non ha considerato uno degli aspetti più importanti della musica dal vivo. «Se vai a un concerto, non sei da solo - spiega Frühholz - e dunque l'esperienza emotiva diventa anche un'esperienza sociale». In pratica, la condivisione contribuisce ad aumentare la nostra risposta emotiva in un modo percepibile ma non misurabile con gli esperimenti.