Smartphone La toilette? Con 50 batteri per cm quadrato, non è il posto più sporco che puoi incontrare. Altre superfici insospettabili lo sono molto di più.

Gli smartphone sono una trappola per le cellule morte della pelle, il che li rende il terreno di coltura ideale per germi e batteri; in media hanno 18 volte più germi potenzialmente nocivi di una maniglia di una toilette maschile. Come è possibile? Oltre l'80% dei batteri che sta sulle nostre dita finisce anche sui nostri schermi, secondo uno studio dell'Università dell'Oregon. E il 40% degli intervistati di una ricerca ha ammesso di usare il cellulare, mentre è seduto... sul water. Il che spiegherebbe una parte del vasto catalogo dei germi da schermo.

L'identikit dei principali "mostri" che vivono sul tuo smartphone