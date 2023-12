La storica società meteorologica inglese The Royal Meteorological Society ha annunciato nei giorni scorsi i vincitori del premio fotografico The Weather Photographer of the Year 2019. Più di 5.700 fotografie sono state esaminate da una giuria di esperti in metereologia. Ecco le cinque foto vincitrici e le altre finaliste.



Oltre le mie aspettative

Vincitore assoluto del Weather Photographer of the Year 2019 è Gareth Mon Jones con questa immagine scattata all'alba sui monti del Galles, dopo una escursione che lo ha portato oltre la coltre delle nuvole.

Foto: © Gareth Mon Jones/2019 Weather Photographer of the Year/RMetS