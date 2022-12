Le condizioni in cui passiamo i primi nove mesi pre-nascita, nella pancia di nostra madre, influiscono sulla nostra salute per il resto della vita: lo conferma uno studio pubblicato su PNAS, che ha scoperto che le cellule di chi è nato nelle zone degli Stati Uniti più colpite dalla Grande Depressione del 1929-1939 mostrano segni di un invecchiamento accelerato. Che i grandi eventi storici fossero connessi a cambiamenti nell'epigenoma – ovvero l'insieme delle alterazioni "sopra" (-epi) al genoma che non modificano il DNA – non è una novità: quel che a detta di Patrick Allard, epigenetista ambientale, è "incredibile", è aver trovato i segnali di questi cambiamenti in persone di 70 o 80 anni.

Cosa sono i marcatori epigenetici? Nei primi stadi dello sviluppo, l'embrione è una tabula rasa, un computer vuoto nel quale inserire tutte le informazioni genetiche. Con il tempo, le cellule aggiungono e rimuovono dal DNA diversi modificatori, piccole molecole chiamate marcatori epigenetici, che plasmano il modo in cui le cellule eseguono le istruzioni presenti e future. Questi marcatori sono influenzati da diversi fattori, tra cui gli ormoni, la dieta e l'ambiente.

Gravidanza difficile. Per arrivare a queste conclusioni, gli studiosi hanno analizzato l'epigenoma di oltre 800 persone nate negli anni Trenta. È emerso che le cellule di chi era nato nelle regioni colpite dal Dust Bowl – letteralmente conca di polvere, la serie di tempeste di sabbia che colpirono gli Stati Uniti centrali e il Canada tra il 1931 e il 1939 − hanno un profilo epigenetico più vecchio e connesso a una maggior incidenza di patologie croniche rispetto a quelle di chi era nato in altri luoghi. Non è chiaro se fu la dieta, lo stress o altri fattori ad accelerare l'invecchiamento cellulare: tuttavia in quei tempi la disoccupazione era al 25%, molti agricoltori non avevano di che mangiare e le donne non vivevano certo una gravidanza serena.

© Everett Collection | Shutterstock Uno studio del 2008 ha evidenziato che i bambini concepiti alla fine della Seconda Guerra Mondiale nei Paesi Bassi, durante un periodo di carestia, avevano un epigenoma diverso rispetto ai fratelli nati prima o dopo, e soffrivano di disturbi metabolici. Secondo gli scienziati fu colpa della malnutrizione cui vennero esposti nei primi stadi dello sviluppo ( per approfondire ). Nell'immagine, due persone tedesche cercano cibo tra le macerie, 1945.