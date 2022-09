La mummia di dinosauro che entusiasma i paleontologi

Illustrazione, come si formarono le orme: un dinosauro teropode, per esempio, passando sulla riva di un bacino d'acqua, comprimeva il fango. A quel punto, uno strato di batteri o di alghe poteva "colonizzare" l'ambiente dell'impronta e, crescendo, poteva diventare una sorta di pellicola di protezione. Nel tempo, durante una fase secca e per effetto del sole, l'impronta poteva consolidarsi e, come ulteriore protezione, dei sedimenti potevano ricoprire il livello. L'erosione del suolo dovuta a fattori vari, come i torrenti stagionali o il vento, può infine riportare l'orma alla luce.

Foto: © Disegno di Ariel Milani Martine