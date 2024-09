50 anni di Lucy. Il primo è in programma il 5 ottobre 2024 , presso la sala dell'Uomo del Museo di Storia Naturale di Milano : Anna Alessandrello, conservatrice della sezione di Paleontologia, ci racconterà la storia della scoperta, realizzata esattamente 50 anni fa in Etiopia, dei resti di Lucy, uno dei fossili di ominide più importanti per ricostruire la nostra storia. L'incontro si svolgerà proprio nella sala dedicata all'evoluzione dell'uomo, tra le repliche dei fossili di Lucy (Australopithecus afar ensis) e di altri ominidi e permetterà di ripercorrere la strada che ci ha portato a diventare Homo sapiens. L'ingresso è gratuito , la prenotazione è obbligatoria e sarà possibile effettuarla a partire dal 24 settembre.

La speaker. Anna Alessandrello, laureata in Scienze Geologiche presso l'Università di Firenze, dal 1984 svolge attività di studio in ambito paleontologico sia attraverso ricerca sul campo, partecipando a spedizioni scientifiche in Africa e Brasile, sia attraverso pubblicazioni e partecipazioni a congressi e convegni. Dal 1991 svolge l'attività di conservatore della sezione di Paleontologia al Museo di Storia Naturale di Milano.



Nell'ambito del Museo ha curato in qualità di responsabile scientifico la realizzazione di alcune esposizioni permanenti tra cui "Storia naturale dell'Uomo: l'origine e l'evoluzione della specie umana". Al Museo ha anche ideato e realizzato il nuovo allestimento permanente dedicato alla storia dell'evoluzione umana che ha aperto a dicembre 2023 e per la cui realizzazione ha coinvolto, oltre al personale del Museo, progettisti, tecnici, grafici e artisti.



Si occupa, inoltre, di divulgazione scientifica tramite conferenze, libri, articoli.