Se nell'Universo ci fosse vita extraterrestre, come molti ricercatori ipotizzano, il metano - il CH4 - potrebbe essere il primo indizio per indicare la sua presenza su un pianeta extrasolare. Sebbene i processi non biologici possano generare metano, un nuovo studio, condotto da scienziati della University of California di Santa Cruz, ha messo in luce quali elementi siano utili per capire se il metano presente nell'atmosfera di un pianeta è di origine biologica o no. Basti pensare che anche sulla Terra il 95 per cento del metano in atmosfera arriva proprio da processi biologici.

Ora nello spazio c'è un'arma in più per rilevare questa speciale "firma biologica", ed è il telescopio spaziale James Webb. Cosa che non si può dire dell'ossigeno: «L'ossigeno è spesso considerato come una delle migliori firme biologiche, ma risulta essere difficile da rilevare attraverso un telescopio spaziale e altre metodologie», spiega Maggie Thompson, della University of California e autrice dello studio. Ma alt ai facili entusiasmi: quando si rileva del metano nell'atmosfera di un pianeta extrasolare, potrebbe anche essere il prodotto di fenomeni geologici come eruzioni vulcaniche, attività in prossimità di dorsali oceaniche o l'impatto di comete o asteroidi.