Meno acqua per l'agricoltura

Purtroppo ancora una volta dobbiamo sottolineare quanto i cambiamenti climatici possano avere serie conseguenze sulla vita dell'uomo: in questo caso si tratta di uno studio sulla scarsità di acqua che potrebbe interessare oltre l'ottanta per cento delle terre coltivate del Pianeta - un dato drammatico, se divenisse realtà. Lo studio è partito esaminando i requisiti idrici attuali e futuri necessari all'agricoltura globale, per determinare se vi sarà l'acqua necessaria nel 2050: il lavoro ha verificato quanta acqua sarà necessaria per l'irrigazione (tenendo conto dell'aumento della richiesta di prodotti agricoli in rapporto alla crescita della popolazione) e quanta sarà a disposizione a partire dalle piogge (acqua blu) e presente nel sottosuolo (acqua verde).

In breve, lo studio dimostra che l'ottanta per cento di tutte le aree coltivate nel mondo non avrà acqua a sufficienza. Negli ultimi 100 anni la domanda di acqua è cresciuta due volte più velocemente della crescita della popolazione umana e ciò ha già creato gravi problemi, soprattutto nelle aree colpite da siccità, come gli Stati Uniti occidentali, serviti soprattutto dal bacino del fiume Colorado. Nel caso specifico gli Stati Uniti stanno lavorando alacremente per contenere al massimo l'acqua del lago Powell, formato con la costruzione della diga di Glen Canyon, sul Colorado, ma non c'è dubbio che per mitigare la carenza d'acqua nelle regioni aride è necessario che piova... altrimenti l'unica soluzione è quella di abbandonare quei terreni.

Le conseguenze del cambiamento climatico: la scarsità d'acqua agricola si intensificherà per l'84% dei terreni coltivati dal 2026 al 2050 (le tonalità marroni più scure indicano maggiore scarsità d'acqua). © Xingcai Liu et all. 2022

Spiega Xingcai Liu (Accademia cinese delle Scienze), a capo dello studio: «Questo è il primo studio che propone un indice per capire quanta acqua è necessaria per una determinata area agricola e consente di valutare in modo coerente quali possono essere le ricadute economiche e sociali in caso di scarsità d'acqua».

Meno pioggia, meno raccolti. La principale risorsa d'acqua per l'agricoltura è la cosiddetta acqua verde, quella che si accumula nel sottosuolo e viene utilizzata per le irrigazioni, la quale però è direttamente legata a quanta acqua cade dal cielo nel corso di un decennio. Stando ai ricercatori i cambiamenti climatici porteranno nel corso dei prossimi anni a una forte riduzione dell'acqua di falda, e ciò significa che è molto improbabile che si riuscirà a sostenere il numero di raccolti necessari per una popolazione in crescita.