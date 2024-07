Il medagliere delle Olimpiadi di Parigi secondo le previsioni... della scienza

Gli Stati Uniti con 37 medaglie d'oro e 123 totali dominano le Olimpiadi di Parigi 2024. Ma come, i Giochi Olimpici di Parigi non sono ancora iniziati e abbiamo già... il medagliere finale? Impossibile, ovviamente. Quello che abbiamo in realtà è una previsione realizzata da una società (Gracenote), specializzata nella fornitura di dati per l'industria dello sport, che fa parte di Nielsen, un'azienda che si occupa di misurazioni di audience: una previsione che prende il nome dil Virtual Medal Table (VMT).

Com'è stato compilato questo medagliere virtuale? Dietro le previsioni del Virtual Medal Table (VMT) di Gracenote c'è un complesso lavoro di analisi statistica e di machine learning su una mole di dati che includono i risultati individuali e di squadra nei precedenti Giochi Olimpici, in Campionati del Mondo e Coppe del Mondo in una vasta gamma di sport. Sono dati che vengono aggiornati costantemente con i risultati delle ultime competizioni.



I fattori esterni. Poi il sistema tiene conto di alcune informazioni specifiche sugli atleti: oltre ai risultati, per esempio lo storico degli infortuni. Queste informazioni aiutano a creare profili individualizzati di ogni atleta. Vengono considerati anche "fattori esterni" che potrebbero influenzare le prestazioni, legati alle condizioni meteorologiche delle sedi di gara e al calendario delle competizioni.

Tutto questo materiale viene dato in pasto ad algoritmi di apprendimento automatico (machine learning) che Gracenote impiega per analizzare i dati raccolti e identificare modelli predittivi. Questi algoritmi sono in grado di individuare correlazioni tra fattori passati e prestazioni future, permettendo di stimare le probabilità di successo di ogni atleta. Oltre al machine learning, vengono utilizzati modelli statistici complessi per perfezionare le previsioni.



Le medaglie, finalmente! Una volta definiti i modelli predittivi, vengono eseguite migliaia di simulazioni per stimare la distribuzione di probabilità delle medaglie, calcolando il numero medio di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo che ogni paese e atleta dovrebbero conquistare.



Il VMT viene aggiornato regolarmente con l'arrivo di nuovi dati e risultati, garantendo che le previsioni siano sempre le più accurate possibili.