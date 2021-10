Come si formano le "lacrime" nel calice di vino

È minacciato dai cambiamenti climatici. Regioni tradizionalmente legate alla produzione di vino stanno diventando troppo calde per rispettare i delicati ritmi della vendemmia, il cui cambiamento può compromettere un'intera annata. Uno studio pubblicato a marzo 2016 su Nature Climate Change ha evidenziato come, a causa dei cambiamenti climatici, l'uva maturi precocemente anche in presenza di estati umide (che normalmente ritardano la vendemmia). Per contro, Paesi in cui un tempo la produzione di vino sarebbe stata impensabile, come l'Inghilterra, la Svezia o la Norvegia, vantano oggi un settore vinicolo di tutto rispetto (nella foto, ricercatori studiano l'impatto del global warming su un vitigno).



Vedi anche: Quello che il riscaldamento globale ci porta via

Foto: © Science Photo Library/Contrasto