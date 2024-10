Il ferro è un micronutriente fondamentale per la vita , che svolge un ruolo chiave nella respirazione, nella fotosintesi e nella sintesi del DNA. Tuttavia, la sua disponibilità negli oceani è limitata , il che significa che l'aumento o la diminuzione nella fornitura di ferro potrebbe avere importanti ricadute sui modelli climatici globali. In pratica più ferro arriva negli oceani, maggiore è la produzione di fitoplancton, il quale assorbe carbonio dall'atmosfera che precipita sul fondo con la morte del fitoplancton stesso .

Immagine satellitare che mostra polvere sahariana in movimento verso ovest. Durante il trasporto il ferro contenuto diventa più bioreattivo e maggiormente assorbito dal fitoplancton oceanico. © Nasa

Come ci arriva? Il ferro raggiunge gli oceani attraverso fiumi, ghiacciai, attività idrotermale e soprattutto vento. Tuttavia, non tutte le forme con cui si presenta il ferro sono immediatamente utilizzabili dagli organismi marini. L'elemento chimico infatti, non si presenta quasi mai puro, ma legato ad altri elementi a formare molecole più o meno complesse.

Jeremy Owens, della Florida State University è coautore di un nuovo studio pubblicato su Frontiers in Marine Science sull'importanza del ferro trasportato dal vento: «Il ferro, nelle sue diverse forme chimiche, legato alla polvere del Sahara trasportata verso ovest sull'Atlantico, ha proprietà che cambiano con la distanza percorsa: più si allontana, più è bioreattivo (ossia più "digeribile" dal fitoplancton). Questa relazione suggerisce che i processi chimici nell'atmosfera convertano il ferro in forme più accessibili per la vita».