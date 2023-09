I brani dei Pink Floyd hanno avuto diverse cover, ma forse questa è la più particolare: eseguita – se così si può dire – dall'intelligenza artificiale. Alcuni secondi di "Another Brick in the Wall (Part 1)" sono infatti stati ricostruiti, utilizzando l'AI, a partire dall'attività cerebrale delle persone che stavano ascoltando il brano. Sono stati coinvolti 29 pazienti con epilessia, con elettrodi inseriti sulla corteccia cerebrale per monitorare la loro attività cerebrale durante gli attacchi epilettici. La procedura però ha anche dato agli studiosi la possibilità di capire come il cervello reagisce all'ascolto della musica. Da quei dati, Ludovic Bellier della University of California a Berkeley e colleghi hanno ricostruito un frammento della musica originale, utilizzando l'intelligenza artificiale. Su Focus n° 372 in edicola potete leggere un approfondimento.