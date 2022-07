E così mentre alcune contee della Florida sono state messe in quarantena, il Center for Desease Control, sta cercando di eradicare, per la terza volta dal 1975, questo animale dal territorio.

Non toccarla. Ma la lumacona è anche pericolosa: è infatti portatrice del parassita polmonare del ratto (angiostrongylus cantonensis), che nell'uomo può scatenare la meningite. Per questo le autorità sanitarie raccomandano di non toccarle se non indossando dei guanti.

Un esemplare di chiocciola gigante africana (Achatina fulica) conservato al museo di Storia Naturale di Londra viene pesato come di consueto ogni anno. La chiocciola ben ritirata dentro al proprio guscio non sembra particolarmente interessata alla cosa.

In alcuni saloni di bellezza di Krasnoyarsk, in Siberia, le chiocciole giganti del genere Achatina vengono impiegate per massaggi di bellezza (si pensa, senza sufficienti prove scientifiche, che il loro "massaggio naturale" favorisca la rigenerazione della pelle). In ambienti controllati sono poco pericolose, ma nelle zone tropicali queste chiocciole giganti africane possono portare e trasmettere il “nematode“, una specie di parassita, che, se ingerito, può raggiungere il cervello tramite la circolazione sanguigna e provocare la meningite eosinofila.

Un esemplare catturato si affaccia dalla teca di un laboratorio. Oltre a costituire una minaccia per l'agricoltura i molluschi sarebbero pericolosi anche per la salute: sono infatti portatrici di vermi nematodi parassiti dei ratti che entrando a contatto con l'uomo tramite il muco delle lumache, possono trasmettere gravi forme di meningite tropicale. Per questo le autorità hanno invitato chiunque a non toccare le chiocciole e a disinfettare le superfici contagiate dalla loro bava.

Le dai la mano, si prende anche il braccio. Non è difficile, per gli abitanti dei luoghi dove si trovano questi molluschi, trovare una di queste divoratrici onnivore tra le pareti domestiche: lo stucco dei muri è per le chiocciole africane fonte di calcio e contribuisce alla ricostruzione del guscio.

Contrariamente a quanto sta facendo l'uomo ritratto nella foto, è meglio non entrare direttamente in contatto con questi molluschi, che possono veicolare parassiti e trasmettere gravi forme di meningite tropicale.

Un adulto medio raggiunge le dimensioni dell'esemplare nella foto. Questi animali sopravvivono anche 9 anni e si accoppiano in continuazione: dotati degli organi riproduttivi sia femminili che maschili, in un anno possono produrre anche 1200 uova. Alle Barbados, dove sono più diffuse, arrivano a forare con i loro gusci gli pneumatici delle auto e si trasformano in veri e propri proiettili quando vengono sparate in aria dalle lame rotanti dei tosaerba.

Un esemplare di chiocciola gigante africana (Achatina fulica) e una chiocciola comune da giardino a confronto. A importarle illegalmente per la prima volta dalle Hawaii negli Stati Uniti fu un giovane di Miami nel 1966. Il ragazzo, viste le dimensioni e la propensione dei molluschi all'interazione con l'uomo, voleva tenere i tre esemplari raccolti come animali domestici, ma la nonna li liberò in giardino, dando origine a una piaga per l'agricoltura che richiese 10 anni e un milione di dollari per essere estirpata. Il pericolo sembrava scampato, quando nel 2011 e poi nel 2013 le autorità hanno assistito a una nuova diffusione.

Un esemplare del genere Achatina scoperta mentre stava entrando illegalmente in Australia. La specie più grande, Achatina achatina , arriva a 1 kg di peso e può avere un guscio lungo più di 20-25 centimetri. Ma è extra large anche la Achatina fulica (con guscio da una dozzina di centimetri), che ha un appetito straordinario: è considerata un flagello per l’agricoltura, divorando 500 specie vegetali che vanno dal cacao ai fagioli alla papaya. Originaria dell’Africa, questa chiocciola si è ormai diffusa in Asia, Caraibi, isole del Pacifico.

Sono grandi come ratti, hanno una fame incontenibile e ovunque vadano lasciano dietro di sé una lunga scia di bava. Scordatevi le chioccioline che vedete uscire allo scoperto nelle giornate di pioggia. Stiamo parlando delle chiocciole giganti africane ( Achatina Fulica ). Originarie dell'Africa orientale ma diffuse da tempo anche alle Hawaii, sono considerate una delle specie invasive più distruttive. Per questo sono state inserite nell’elenco delle "100 specie aliene all’habitat in cui si trovano" più dannose del mondo. Nel loro menù figurano oltre 500 specie di piante, ma sono ghiotte anche di plastica, stucco (che usano come fonte di calcio per ricostruire il proprio guscio), copertoni e in generale di qualunque cosa verde si pari sul loro cammino.

Colpa dell'uomo. Ma come sono arrivate negli Stati Uniti queste lumache giganti originarie dell'Africa Orientale? Secondo gli esperti i primi esemplari sono arrivati illegalmente negli States all'inizio degli anni '70 come animali da compagnia, nonostante la loro importazione e detenzione fosse proibita dalle leggi federali. Una volta scappate, o abbandonate, hanno trovato nel clima della Florida e delle Hawaii l'habitat ideale per la riproduzione. L'assenza di predatori naturali e l'estrema prolificità della specie ha fatto il resto.



Questa lumaca è infatti in grado di deporre dalle 100 alle 500 uova dopo ogni accoppiamento, ed essendo ermafrodita ogni individuo è in grado di deporre uova anche 3-4 volte l'anno. I nuovi individui diventano fertili nel giro di pochi mesi.

Per contrastare l'avanzata delle lumache giganti africane stanno impiegando un potente pesticida, chiamato metaldeide, utilizzato spesso come combustibile solido per l'accensione di caminetti e barbeque.



Cibo alternativo. La lumaca gigante africana è un gasteropode commestibile, a patto di prepararla correttamente e cuocerla abbastanza a lungo da uccidere l'eventuale parassita. Una ricerca del 2009 pubblicata sull'International Journal of Food Safety indica questo animale come risorsa preziosa per combattere la fame nei paesi del Terzo Mondo: facile da allevare, è ricca di ferro e proteine, povera di grassi e ha un sapore gradevole.