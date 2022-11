Chi vi sembra più sveglio, un robot-cane che gioca a calcio o un calciatore che parla ai cronisti? Di certo, questi cagnolini sono abbastanza svegli per cavarsela egregiamente in campo, tra assist e cross, sotto gli occhi severi di un arbitro umanoide. L'immagine viene da RoboCup, il campionato di calcio per robot che dal 1993 mette in campo squadre di automi e androidi di vario tipo. L'obiettivo degli organizzatori è ambizioso: realizzare entro il 2050 un'intera squadra di androidi in grado di sfidare, e magari battere, una squadra umana campione del mondo. Naturalmente i robot non sono tutti uguali e pertanto RoboCup prevede - proprio come nei veri campionati - diverse categorie: quella per robot di piccola taglia, di media taglia, per i robot quadrupedi e per gli androidi.