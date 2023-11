I social network, lo avrete visto, sono invasi di fotografie che mostrano il cielo catturato in molte località italiane nella serata di domenica 5 novembre con colori a dir poco incredibili. Il raro fenomeno dell'aurora boreale è stata visibile fino in Italia. Cosa è accaduto?

Quali sono le condizioni che favoriscono l'aurora boreale

L'aurora boreale è il prodotto dell'interazione tra particelle emesse dal Sole e l'ossigeno presente nell'atmosfera terrestre. Questa attività di emissione non è costante nel tempo, ma è legata a un andamento ciclico che fa sì che la nostra stella abbia un massimo della sua attività ogni circa 11 anni: una dei motivi che ha favorito i fenomeni di questi giorni è che il fatti che ci troviamo proprio in prossimità di un massimo solare, c'è un notevole flusso di particelle e dunque si presentano le condizioni per le aurore.

Perché l'aurora boreale si è vista in Italia

Di solito i fenomeni di interazione che producono quello spettacolo di colori che tanto ci affascina si creano a un'altezza tra 100 e 200 km dalla superficie della Terra. Questa volta sembra che la quota sia stata molto più alta, attorno ai 400 km e questo ha fatto sì che il fenomeno fosse visibile anche a latitudini dove, solitamente, è impensabile che si possa godere di questo spettacolo: sui social girano scatti pazzeschi catturati in tutta Europa, e in particolare in Italia, in Toscana, Abruzzo, Puglia ecc.

Perché l'aurora boreale è stata rossa e non verde?

Nelle foto delle "solite" aurore boreali che vediamo in genere sul web, il colore predominante è il verde, mentre l'aurora boreale vista nella serata del 5 novembre aveva una tonalità tendente al rosso. Da cosa dipende? I colori che caratterizzano il fenomeno dipendono (tra i vari fattori) dall'energia delle particelle che colpiscono l'atmosfera, dall'incidenza del flusso, ma anche da quali gas si trovano in quest'atmosfera stessa: una bassa incidenza (come è alle nostre latitudini) e la presenza di ossigeno atomico (come accade alle quote che hanno riguardato i fenomeni di questi giorni) favoriscono una colorazione rossa anziché verde.

Come facciamo a sapere quando ci sarà una nuova aurora boreale in Italia?