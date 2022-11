Uno studio condotto sui topi ha dimostrato che l 'istinto materno è regolato dall'attivazione di un circuito cerebrale : se questa scoperta venisse confermata da test sugli umani, potrebbe rappresentare un primo passo verso lo sviluppo di terapie contro disturbi come la depressione o la psicosi post-partum . I risultati dello studio sono stati pubblicati su The EMBO Journal .

Madri biologiche e adottive. I ricercatori hanno messo tre cuccioli e tre mattoncini di Lego in una gabbia di fronte alla tana per vedere se i topi riconoscevano i cuccioli veri, non scambiando i lego per topi. Quindi hanno osservato il comportamento di alcune femmine di topo vergini, confrontandolo con quello delle madri "adottive" (che avevano partorito ma si trovavano di fronte a cuccioli non loro) e delle madri biologiche. Le madri biologiche e quelle adottive hanno subito preso i cuccioli dalle gabbie riportandoli alla tana, e dopo tre giorni anche le femmine vergini hanno imparato a farlo.