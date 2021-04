Come Far uscire il ketchup dalla bottiglia di vetro. Strano, ma vero, se c'è una sostanza che attira l'interesse degli scienziati è proprio la salsa rossa che mettiamo su hamburger e patatine: metà liquida, metà solida, tende a a creare un ingorgo nella bottiglia rendendo impossibile la fuoriuscita. Un trucco sta nel agitare la bottiglia finché le particelle di ketchup liquide e quelle solite non sì miscelino tra loro. Ma presto potrebbe non essere più necessario: gli scienziati del MIT di Boston hanno creato una sostanza chiamata LiquiGlide che funziona da lubrificatore per i fluidi. Basta aggiungerla a una bottiglia di ketchup (o di smalto per le unghie) per far sì che il liquidò contenuto al suo interno fuoriesca senza intoppi. Per saperne di più sul rivestimento per bottiglie che accelera il ketchup

Foto: © Contrasto