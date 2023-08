Fatelo e vivrete più a lungo. In base a uno studio condotto in Germania negli anni '80, gli uomini che baciano le mogli prima di andare a lavorare vivono in media cinque anni in più rispetto a chi salta questo momento della giornata. E questo, non tanto per il "potere" del bacio; ma perché chi si prende il tempo da dedicare a un gesto del genere ha uno stile di vita più sano, esce di casa di buon umore e ha un approccio alla vita più positivo, che si traduce in una migliore salute.

Foto: © Reji, Flickr