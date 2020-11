In diretta con Gabriella Greison

Continua la marcia di avvicinamento verso il traguardo di Focus Live, il grande evento digitale in programma dal 19 al 22 novembre dal Museo di Scienza e Tecnologia di Milano.

L'ultima tappa, giovedì 12 novembre alle 13, sarà con un incontro virtuale con Gabiella Greison: fisica, scrittrice, drammaturga e attrice teatrale. Ma soprattutto una divulgatrice di talento, autrice di romanzi di successo come "L'incredibile cena dei fisici quantistici" (Salani editore) e "Sei donne che hanno cambiato il mondo" (Bollati Boringhieri editore).

In diretta streaming su questa pagina (e sulla nostra pagina Facebook, dove potrete mandare le vostre domande già ora, e sul canale Youtube) ci racconterà di Marie Curie, Lise Meitner, Emmy Noether, Rosalind Franklin, Hedy Lamarr e Mileva Maric: sei protagoniste del Novecento.

IN DIRETTA STREAMING. Focus Live è il nostro festival della scienza e quest'anno si terrà in diretta streaming, dal 19 al 22 novembre, dal Museo della Scienza e della Tecnologia: sul tema del 2020, Frontiere, si confronteranno scienziati, atleti, star della divulgazione e artisti, pronti a svelarci la loro visione del nuovo mondo, quello dell'era post Covid-19: 40 ore di diretta no stop per esplorare insieme le sfide che si trovano davanti a noi.