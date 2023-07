In particolare, è sotto accusa l'agricoltura "non sostenibile" della San Joaquin Valley , la regione agricola più redditizia degli Stati Uniti, dove le colture estensive hanno comportato la distruzione del 95 per cento delle zone umide originarie. Risultato: il progressivo inaridimento e la fine della naturale resilienza del territorio agli estremi climatici, inondazioni comprese.

La Storia in aiuto. Con buona pace dei "tecnocrati" che puntano ad abolire le lezioni di storia nelle scuole, lo scienziato del clima Angel Fernandez-Bou - in un articolo su The Equation, edito da Union of Concerned Scientists - invita a fare tesoro del passato, prendendo in esame le due regioni in cui fiorirono le prime civiltà fondate sull'agricoltura. Cioè la Mesopotamia, dove circa 10mila anni fa vennero inventate le pratiche agricole e 4mila anni dopo comparve la scrittura cuneiforme a cura dei Sumeri, che nei primi loro scritti riportarono istruzioni di tecnica agricola. E la valle del Nilo, dove le pratiche agricole (e la scrittura) vennero avviate più o meno nello stesso periodo.

In particolare, la civiltà egizia, fiorita dopo l'unificazione dell'Alto e del Basso Egitto 5mila anni fa, duro più di 3mila anni, riuscendo a nutrire in modo autonomo parecchie milioni di persone. Entrambe le regioni, Mesopotamia e valle del Nilo, producevano grandi quantità di cereali per sostenere le loro popolazioni. I fiumi fornivano l'acqua necessaria per l'irrigazione, dato che non c'erano sufficienti precipitazioni atmosferiche.