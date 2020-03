Il primo cervello ibrido e "distribuito"

Due neuroni artificiali sono riusciti a comunicare via Internet con un neurone biologico e questo è avvenuto anche per merito della ricerca italiana. Un team internazionale di scienziati, coordinati da Stefano Vassanelli del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova, è infatti riuscito a creare un "cervello ibrido", una rete di neuroni artificiali e biologici collegati in rete tra loro attraverso memristori, speciali connettori ispirati alle sinapsi.

Obiettivo finale dello studio è quello di mettere a punto reti neuronali miste che possano essere utilizzate come protesi per sostituire o affiancare quelle di pazienti affetti da danni cerebrali di varia natura.

Cervello quasi artificiale. «In un modello in vitro, abbiamo dimostrato come neuroni artificiali su chip e neuroni cerebrali possono essere connessi tramite memristori che emulano una proprietà fondamentale delle sinapsi: la plasticità. Abbiamo creato per la prima volta», dice Stefano Vassanelli, «una rete ibrida elementare dove tre neuroni, uno biologico e due artificiali, sono stati collegati in una rete tramite connessioni memristive ispirate alle sinapsi».

Altro aspetto interessante è che i tre neuroni oggetto dello studio, due su microchip e uno di topo in vitro, sono stati messi in comunicazione via Internet. Il neurone biologico si trovava infatti a Padova, quelli artificiali a Zurigo, e i memristori a Southampton.

L'obiettivo finale. Di fatto, quello che è stato realizzato è una sorta di "cervello distribuito", che, spiega Vassanelli, «rappresenta un'innovativa modalità di collaborazione e di sperimentazione tra gruppi europei, di discipline molto diverse come le neuroscienze, le scienze computazionali e la micro e nanoelettronica»

Obiettivo finale degli scienziati è far sì che questa ricerca possa trovare in futuro un'applicazione concreta nel trattamento di patologie neurologiche come il Parkinson, l'ictus, o le lesioni spinali.