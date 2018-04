Il nasone dei Neanderthal ha ora una spiegazione

I lineamenti marcati dei Neanderthal sono per noi particolarmente riconoscibili: varie ipotesi sono state avanzate sulla possibile origine di tratti così prominenti, ma nessuna aveva finora convinto del tutto. Una delle più accreditate voleva che mascelle sporgenti e naso importante servissero a imprimere una particolare forza nel morso: i grossi incisivi dei nostri "cugini" venivano in pratica sfruttati come un terzo arto, per agguantare il cibo.

Ora però uno studio pubblicato su Proceedings of the Royal Society B mette da parte questa teoria, e offre un'ipotesi alternativa alla struttura del viso Neanderthal. I tratti marcati dovevano servire a inumidire e riscaldare grandi volumi di aria in entrata, supportando uno stile di vita molto dinamico in ambienti talvolta molto freddi.

Leggi anche: I Neanderthal e il fuoco

gara di morsi. Chris Stringer, scienziato esperto di evoluzione umana del Natural History Museum di Londra, ha confrontato con i colleghi le ricostruzioni virtuali ricavate da TAC del cranio di diverse specie: 11 di Homo sapiens (incluso un esemplare vissuto durante l'ultima Era glaciale), 3 di Neanderthal e una di Homo heidelbergensis - un ominide estinto vissuto tra i 600 mila e 100 mila anni fa. Quando ha simulato per ogni cranio la meccanica del morso, il mascellone Neanderthal ha lasciato delusi: la stretta mascellare dell'Homo sapiens appare in proporzione assai più efficiente, nonostante i più piccoli muscoli facciali.

Umidificatore. Ma le simulazioni del passaggio dell'aria nelle cavità nasali hanno dato informazioni importanti. Se è vero che il cranio moderno è più efficace nel riscaldare l'aria che entra dal naso, quello Neanderthal era più adatto a climi freddi e secchi, e a un dispendio energetico che poteva toccare le 4.480 kcal al giorno (quasi il doppio di quello di un uomo adulto moderno).

In continuo affanno. I passaggi nasali dei Neanderthal erano più ampi del 29% rispetto a quelli sapiens, e consentivano la circolazione di un volume di aria maggiore a ritmi più sostenuti: se pensiamo che questi ominidi correvano di più, si coprivano in modo meno efficiente e spesso affrontavano climi più rigidi del nostro, possiamo immaginare che avessero bisogno di narici extralarge.