Il cervello non può sentire alcun dolore perché nel tessuto nervoso cerebrale non ci sono recettori per il dolore, i cosiddetti nocicettori. Il cervello percepisce gli stimoli dolorosi da tutto il resto del corpo, trasportati dai nervi che raccolgono i segnali in arrivo dai nocicettori abbondantemente diffusi ovunque, in tutto l'organismo, ma non sente dolore neppure se lo apriamo in due. Il cervello, dunque, come organo è impassibile, perciò quando ci fa male la testa non è lui a dolere, sta solo recependo un fastidio che nasce altrove: il malessere deriva dall'attività di nocicettori che possono essere stimolati da molti fattori, dallo stress alla disidratazione, dalla tensione muscolare alla mancanza di sonno, ma che sono tutti esterni al cervello.