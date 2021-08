Quando si parla di forme di vita capaci di sopravvivere in condizioni estreme, il primo nome che viene in mente è sempre quello dei tardigradi. Ci dimentichiamo sempre, però, di quella che è la risposta più ovvia e banale, e degli esseri viventi più diffusi in assoluto sul nostro pianeta: i batteri. Li troviamo ovunque sulla Terra, anche in posti dove nessun'altra forma di vita riesce a prosperare; e alcuni di loro sono in grado di prosperare in condizioni che sono talmente assurde che non le avremmo mai neanche prese in considerazione.

Batteri ingegneri. Un esempio? Quello che è stato raccontato in uno studio pubblicato su mSystems: alcuni batteri sono in grado di vivere sopra e anche dentro il cemento armato. Non è solo una curiosità: le loro caratteristiche potrebbero persino aiutarci, in certe opere di ingegneria.