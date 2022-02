Guerra in Ucraina: pericolo alla centrale di Chernobyl?

Le truppe russe hanno occupato l'intera area di Chernobyl dopo pesanti combattimenti. Nika Melkozerova, giornalista di The New Voice of Ukraine, ha riferito in un tweet che le forze russe hanno incontrato la "feroce resistenza" dei soldati ucraini. Sulle possibili conseguenze di scontri in quest'area le voci si rincorrono. Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto alla Reuter: «È impossibile affermare che la centrale nucleare di Chernobyl sia al sicuro dopo un attacco totalmente inutile da parte dei russi. Questa è una delle minacce più gravi oggi in ​​Europa». È davvero così?

La zona attorno a Chernobyl è stata chiusa dopo il disastroso incidente del 1986 ed è uno dei luoghi più radioattivi al mondo. In quell'anno, due gigantesche esplosioni all'impianto fecero saltare la copertura da 1.800 tonnellate di peso, con conseguente ricaduta di materiale radioattivo su un'area di 2.600 km quadrati. L'area fu considerata inabitabile dall'uomo per i successivi 24.000 anni.

Secondo l'esperto in ingegneria nucleare Bruno Merk, dell'Università di Liverpool (Inghilterra), il rischio che il materiale nucleare radioattivo venga disperso dal luogo di stoccaggio a causa del conflitto è basso. «Penso che finché non ci dovesse essere un attacco deliberato, il rischio è contenuto», afferma: «... ma se ci fosse un atto deliberato, le cose potrebbero essere diverse.» Non dovrebbero esserci nemmeno troppi rischi legati al mancato monitoraggio dei sistemi di sicurezza da parte degli scienziati a causa della situazione: ci sono alcuni mesi di margine prima che si possa notare un aumento delle radiazioni rispetto al livello di base.