Il gigantesco antenato dei rinoceronti

Circa 26 milioni di anni fa un gigantesco antenato del moderno rinoceronte vagava per la Cina: era tra i più grandi mammiferi terrestri mai vissuti sulla Terra. Dalle misure del fossile meglio conservato finora rinvenuto, la colossale creatura, un Paraceratherium linxiaense, era lunga 8,5 metri e alta 5,2, e doveva pesare 24 tonnellate - quattro volte un elefante africano, l'animale terrestre più grande del mondo!



Il P. linxiaense non aveva corna ma, come quelli della sua specie, era erbivoro: si nutriva di piante morbide e arbusti, e grazie al collo allungato poteva raggiungere le foglie più morbide sui rami fino a 7 metri di altezza. I resti fossili di questo gigante dal naso prensile allungato, che ricorda quello di un tapiro, sono stati portati alla luce in un ricco "cimitero di animali preistorici" a Gansu, nel nord-ovest della Cina. «Grazie ai reperti possiamo dire che il bizzarro animale possedeva un cranio snello, un tronco corto e un collo insolitamente lungo e muscoloso», racconta Tao Deng (Chinese Academy of Sciences), primo firmatario dello studio pubblicato su Communications Biology, che arriva a ipotizzare che il P. linxiaense potesse essere un "gigante amichevole". «Una caratteristica particolare era il naso prensile, di sicuro molto utile per avvolgere e trattenere i rami mentre gli affilati denti anteriori strappavano le foglie. I suoi incisivi erano simili a zanne, probabilmente usati principalmente per spezzare i ramoscelli e spogliare la corteccia, o per piegare i rami più alti. Il cranio e le gambe sono i più lunghi tra tutti i mammiferi terrestri oggi noti, e questo lo rendeva adatto a vivere in boschi non particolarmente chiusi.»