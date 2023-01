Il timore. Gli scienziati del clima, infatti, temono che con l'aumento della temperatura si vada sempre più verso situazioni che portano a "punti di non ritorno", che in Antartide possono innescare la fusione irreversibile delle massicce calotte glaciali, portando a ridisegnare i confini tra gli oceani e la terraferma.

Il collasso incontrollato della calotta glaciale dell'Antartide occidentale è uno degli spauracchi dell'umanità intera perché potrebbe innescare un catastrofico innalzamento del livello del mare. Per fortuna adesso una nuova ricerca , pubblicata su Nature Communications , sostiene che la fusione dei ghiacci antartici non sia "inevitabile": è questo il risultato del lavoro che ha recentemente monitorato la risposta di una vasta regione antartica al cambiamento climatico in atto.

Il ruolo dei venti. Utilizzando immagini satellitari e registrazioni oceaniche e climatiche raccolte tra il 2003 e il 2015, infatti, il gruppo di ricerca ha scoperto che il ritiro dei ghiacci nelle regioni vicine a quelle in questione è molto variabile in rapporto ai cambiamenti delle temperature delle correnti oceaniche: queste, a loro volta, sono influenzate dai venti che arrivano dal di fuori dell'Antartide e che producono differenze pronunciate di clima sulle diverse regioni. In altre parole i cambiamenti nella forza e nella direzione di questi venti superficiali possono alterare le correnti oceaniche che hanno un ruolo importante nel destabilizzare o meno la calotta antartica. A dimostrazione della variabilità della situazione antartica i ricercatori sottolineano come nel Mare di Bellingshausen il ritmo del ritiro dei ghiacci è accelerato dopo il 2003, mentre è rallentato nel Mare di Amundsen.

Il nuovo studio suggerisce che le interazioni tra clima e calotta glaciale dell'Antartide occidentale, che ospita gli enormi e instabili ghiacciai di Pine Island e Thwaites – soprannominati "ghiacciai dell'apocalisse", in quanto la loro fusione potrebbe far innalzare il livello dei mari di circa tre metri – è molto più complessa di quel che si pensava.

Visto che le condizioni oceaniche e atmosferiche sono così importanti, i ricercatori si sono chiesti quanto l'aumento delle temperature da solo possa influenzare l'andamento delle calotte glaciali dell'Antartide.

La preoccupazione resta. Spiega Eric Steig dell'Università di Washington a Seattle, coautore dello studio: «Questa variabilità climatica, che non ci aspettavamo, dice che il collasso del calotta glaciale non è inevitabile. Dipende da come cambierà il clima lungo la costa dell'Antartide occidentale nei prossimi decenni in relazione alla complessità dei fattori in gioco. E su questo, comunque, hanno un ruolo importante le emissioni dei gas serra».

Ma anche se l'instabilità di tutto l'Antartide occidentale è in discussione, ciò non toglie, dice lo studio, che i ricercatori siano preoccupati circa la situazione dei ghiacciai di Pine Island e Thwaites, perché sono davvero vicini al punto critico di non ritorno: anche se esiste una certa variabilità nel comportamento dei ghiacciai, non si può assolutamente ipotizzare che tutto stia per rientrare nella normalità.