GHB: il farmaco diventato droga dello stupro

Ogni droga ha effetti differenti, ma tutte sono un veleno per il cervello. Spesso può essere "solo" una questione di dose, come spiegano gli esperti della Società Italiana di Tossicologia: non di rado basta aumentarla perché un farmaco diventi un veleno, o appunto una droga. È il caso del GHB, l'acido γ-idrossibutirrico, meglio noto come "droga dello stupro", spesso nelle cronache: non è solo una sostanza d'abuso che si compra online o dagli spacciatori, ma anche un farmaco, oltre che una molecola presente naturalmente nel cervello.

Il GHB, detto anche "droga dello stupro". © Shutterstock

Scoperto negli anni '60, il GHB è stato studiato nei decenni successivi e si è visto che somministrandolo in maniera controllata e a dosaggi ben definiti può avere effetti positivi in pazienti con disturbi del sonno e che può aiutare anche nel trattamento dell'alcolismo. Chiarisce la tossicologa Sarah Vecchio: «Anche in Italia l'Aifa ne consente l'impiego con specifiche restrizioni, per brevi periodi e nella sindrome di astinenza da alcol. Tuttavia i due piani non devono essere confusi: il GHB come droga d'abuso non "esce" dai canali della prescrizione medica, ma viene acquistato sul web o per strada».