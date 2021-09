I cetacei, rappresentati da balene, delfini, capodogli, orche e simili, sono fra gli esempi più straordinari delle metamorfosi che provoca l'evoluzione: in 10 milioni di anni, a partire da circa 50 milioni di anni fa, creature terrestri erbivore, di taglia media e simili a cervidi, si sono trasformate in mammiferi carnivori a forma di pesci, lunghi anche 20 metri - come la balenottera comune (Balaenoptera physalus). Le balene, prima di sviluppare i fanoni per filtrare il plancton, avevano denti per ghermire le prede, e prima ancora erano mammiferi semi acquatici, buoni nuotatori in grado di effettuare lunghe traversate, ma anche di continuare a camminare sulla terraferma. Fossile della transizione. Uno degli anelli di congiunzione del processo evolutivo dei cetacei è stato trovato in Egitto, nella depressione di Fayum. Si tratta dei resti fossili di un animale anfibio a 4 zampe che doveva essere lungo 3 metri e pesante 600 chili, denominato Phiomicetus anubis, la cui descrizione è apparsa su Proceedings the Royal Society B.

Egitto: la depressionione di Fayum e il punto in cui è stato trovato il Phiomicetus anubis. © Royal Society

Non è la prima volta che viene trovato un antenato dei moderni cetacei, un arcoceto (della famiglia Protocetidae in questo caso), e di solito erano Pakistan e India a restituirne i resti. Ma ora questo esemplare vissuto 43 milioni di anni fa dimostra, con il suo cranio dotato di mandibola molto sviluppata e denti acuminati, che la specializzazione nella predazione si era già affermata in una forma semi acquatica ben prima che la struttura affusolata, a pesce, venisse acquisita. «Le caratteristiche uniche del cranio e della mandibola del Phiomicetus rendono l'idea delle capacità meccaniche della bocca, a dimostrazione di un marcato stile predatorio», spiegano gli autori dello studio dell'Università egiziana di Mansoura, diretti dal paleontologo Abdullah Gohar. Come una chimera. Il Phiomicetus aveva ancora quattro zampe diritte, ma palmate, la forma del tronco che ricorda quella di un ippopotamo "dimagrito" e una testa da coccodrillo. Nel trovargli un nome, i ricercatori hanno anche considerato che il muso allungato potesse assomigliare a quello del dio sciacallo degli egizi, Anubis, e da qui il nome di Phiomicetus anubis. Le sue abitudini strettamente carnivore dimostrano che gli antenati dei moderni cetacei iniziarono ad adattarsi al mare principalmente per trovare prede, che sulla terraferma potevano scarseggiare.

Lato destro della mandibola della nuova specie fossile descritta, con denti da carnivoro. © Royal Society