L'accoppiamento tra due mosche congelato nell'ambra

Incuranti della morte, e fino all'ultimo: due mosche intente ad accoppiarsi da qualche parte nell'emisfero sud del nostro Pianeta, 41 o 40 milioni di anni fa, hanno fatto una brutta fine, ma almeno ci sono andate incontro insieme. I due insetti, due ditteri della famiglia dei Dolicopodidi, sono uno dei reperti più interessanti di un vasto assortimento di fossili d'ambra ritrovato in Australia e descritto in un recente articolo su Scientific Reports.

Per qualche ragione, i frammenti d'ambra sono più rari, nell'emisfero australe. Ecco perché la scoperta di questi tesori, che risale al 2011 ma è stata descritta solo ora, è di particolare importanza: oltre ai due amanti alati, vi sono alcuni fossili più antichi, un'istantanea della fauna del supercontinente Gondwana.

Fotografie dalla preistoria. Un gruppo internazionale di paleontologi della Monash University di Melbourne ha riportato alla luce e studiato, in Australia e Nuova Zelanda, 5.800 frammenti formatisi tra 40 e 230 milioni di anni fa. Imprigionati nella resina, oltre alla coppia di mosche, sono stati trovati alcuni ragni di specie non ancora identificate, le più antiche formiche mai rinvenute in Australia (42-40 milioni di anni), acari e collemboli (minuscoli artropodi).

Le mosche in amore sono di particolare interesse perché rappresentano una sorta di "comportamento congelato": come gli abitanti di Pompei e Ercolano, non ebbero il tempo di accorgersi del pericolo e furono sorprese in una posa molto... naturale. Secondo gli scienziati è possibile che una delle due fosse già incastrata nella resina e che un'altra, evidentemente eccitata, abbia provato ad accoppiarsi, decretando la propria fine. Gli strati di roccia dove le mosche e altri reperti giacevano sono fatti di carbone, il residuo pressurizzato delle antiche piante dove gli insetti vivevano.

Macchina del tempo. Il frammento più antico tra quelli studiati risale al periodo Triassico, tra 252 e 201 milioni di anni fa. È la testimonianza di un luogo che non esiste più: all'epoca le terre emerse erano unite nel supercontinente Pangea, di cui Australia e Antartide, incollati tra loro e situati molto più a sud rispetto a oggi, costituivano i recessi meridionali: la Gondwana. I fossili nell'ambra forniscono uno scorcio su questi antichi ecosistemi.