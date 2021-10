La fine del mondo, l'apocalisse, l'Armageddon ha affascinato l'uomo fin dalla sua origine: dai testi sacri delle antiche religioni fino ai film di fantascienza, la catastrofe finale ha sempre avuto un suo stuolo di estimatori. La BBC inglese ha persino realizzato una guida infografica alle catastrofi che potrebbero decretare la fine del mondo. Lo facciamo anche noi in questa gallery, spiegandovi, per ciascuna catastrofe i tempi (è importante per non farsi trovare impreparati) e il grado di rischio ovvero la probabilità che possa accadere davvero misurata con l'apocalissometro per. Buona lettura, ci vediamo alla fine (della gallery, non del mondo).