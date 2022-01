Eruzione Tonga: avrà conseguenze sul clima?

Qualcuno ricorda che quando nel 1991 esplose il Pinatubo, un vulcano delle Filippine, e le sue ceneri arrivarono a circa 21 chilometri di quota (dunque ben al di sotto della quota di cui parliamo ora per il vulcano Hunga Tonga) poi vi fu un sensibile raffreddamento del Pianeta che durò circa due anni. Avremo dunque effetti simili, se non peggiori, anche in questo caso?

L'altezza non è tutto. Secondo il ricercatore le prime analisi fanno propendere per una risposta negativa: gli effetti dell'eruzione non dovrebbero influenzare il clima terrestre. Certamente la quota raggiunta da gas e ceneri gioca un ruolo significativo, perché se questi rimanessero vicino alla superficie terrestre sarebbero meno facilmente spazzati dai venti stratosferici e distribuiti attorno al Pianeta; ma è molto importante anche la quantità del materiale che è stato emesso.

Nel caso del Tonga si stima che in atmosfera sia arrivata una quantità di anidride solforosa – che è il materiale che più di tutti finisce per "bloccare" i raggi solari – non troppo abbondante: "appena" 400.000 tonnellate, pari a circa il 2 per cento della quantità emessa dal Pinatubo.

Fino in Australia. «Per questo motivo», spiega Karen Rosenlof, esperta di chimica atmosferica presso il National Atmospheric and Oceanic degli Stati Uniti Amministrazione (NOAA), «non mi aspetterei di vedere un cambiamento significativo nella temperatura superficiale globale». Il materiale emesso, comunque, si è già distribuito sull'Australia, a oltre 4.000 chilometri di distanza a ovest di Tonga, e lì potrebbe ricadere sotto forma di piogge acide, che non sono certo salutari per l'ambiente e la vita in genere.

Impressionanti sono state le onde d'urto prodotte in atmosfera dall'esplosione: registrate da numerose stazioni di rilevamento sul Pianeta, hanno fatto letteralmente il giro del mondo, più volte.